В России 15% школьников учатся во вторую смену

В России 15% школьников учатся во вторую смену. В Минпросвещения считают, что ситуация стабилизировалась, и ожидают снижения показателя.

«Ситуация со второй сменой в российских школах сейчас стабилизирована, задача – в дальнейшем постепенном снижении ее доли», – сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «России 24».

По словам главы Минпросвещения, на сегодняшний день порядка 15% российских школьников учатся во вторую смену.

«Наша задача – чтобы здесь не было роста, постепенно было снижение второй смены», – подчеркнул Кравцов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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