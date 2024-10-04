В России 15% школьников учатся во вторую смену. В Минпросвещения считают, что ситуация стабилизировалась, и ожидают снижения показателя.
«Ситуация со второй сменой в российских школах сейчас стабилизирована, задача – в дальнейшем постепенном снижении ее доли», – сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «России 24».
По словам главы Минпросвещения, на сегодняшний день порядка 15% российских школьников учатся во вторую смену.
«Наша задача – чтобы здесь не было роста, постепенно было снижение второй смены», – подчеркнул Кравцов.
Москва, Зоя Осколкова
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