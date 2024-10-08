В России хотят запретить анонимные рекламные звонки

В России собираются запретить анонимные массовые рекламные звонки. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Автор инициативы – Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Согласно документу, компании будут обязаны сообщать операторам связи информацию о себе, а также цели обзвона граждан. В случае отсутствия этих данных вызов будет заблокирован.

Кроме того, россияне смогут отказаться от рекламных звонков, а также выбрать компании, от которых будут согласны получать подобный вызов.

По данным Минцифры, каждый месяц сотовые операторы в России блокируют в среднем до полумиллиарда подозрительных звонков. В основном вызовы связаны с рекламой или мошенничеством.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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