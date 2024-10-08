Другие страны отказались выдать России 67 преступников

В 2024 году иностранные государства отказали России в 67 запросах о выдаче фигурантов уголовных дел, в том числе по политическим мотивам. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«С 1 января по 20 сентября 2024 года иностранными государствами отказано в удовлетворении 67 российских запросов о выдаче, из них 14 по политическим мотивам: Австрия (2), Германия (1), Канада (2), Латвия (1), Польша (1), Словакия (3), Словения (1), Финляндия (1), Чехия (2)», – говорится в сообщении.

При этом по 19 запросам основания вообще не указаны, либо в выдаче отказано по «иным причинам».

В надзорном ведомстве уточнили, что среди отказов в выдаче лиц были обвиняемые в совершении мошенничества, причинении имущественного ущерба и разбое.

Кроме того, компетентные органы стран также отказали России в исполнении 27 запросов о правовой помощи.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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