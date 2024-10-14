В следующем году маткапиталом воспользуется более 1 млн человек

По прогнозам минтруда и социальной защиты населения, в следующем году средствами материнского капитала в России воспользуются миллион или более человек. Об этом рассказал в Госдуме на заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов глава ведомства Антон Котяков. По словам чиновника, маткапитал ежегодно индексируется 1 февраля на величину фактической инфляции за прошлый год.

Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», маткапитал проиндексируют с 1 февраля 2025 г. на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., на второго – 893 000 руб.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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