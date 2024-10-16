В России набирают обороты махинации с бриллиантами

В России мошенники все чаще используют поддельные бриллианты в своих схемах. При этом обман может раскрыться только спустя годы. Об этом пишет «Газета.Ru».

«В период экономической нестабильности люди предпочитают вкладывать деньги в так называемые вечные материальные ценности, такие как недвижимость, произведения искусства и ювелирные изделия. Этим зачастую пользуются мошенники, выдавая подделки за оригиналы и продавая их по баснословным ценам», – говорится в статье.

Самые выгодные цены сейчас предлагают многочисленные ломбарды и скупки, а также частные продавцы, размещающие предложения на электронных досках объявлений в интернете. Именно последних эксперты рекомендуют опасаться больше всего. Мошенники могут выдавать камень с весьма посредственными характеристиками за бриллиант чистой воды. А неподготовленному покупателю заметить подмену без использования специального оборудования сложно.

Аферисты получают сертификат на бриллиант с хорошими характеристиками, а затем прикладывают этот документ к изделию с искусственным камнем, или натуральным, но средними показателями качества. Разница в стоимости может быть десятикратной. Если люди покупают такое изделие, что называется, вдолгую, то обман может вскрыться только через много лет.

Это не значит, что нельзя покупать ювелирные изделия с рук. Просто перед самой сделкой нужно проверить драгоценные камни в респектабельной лаборатории и сделать это в своем присутствии, советуют эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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