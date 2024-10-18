Генпрокуратура России начала масштабную проверку питания детей в школах и детсадах

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить качество и эффективность организации питания учащихся государственных, муниципальных детских садов и школ. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, к инспекции будут привлечены специалисты территориальных органов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и ФАС.

В Генпрокуратуре пояснили, что риски нарушения прав обучающихся остаются крайне высокими.

«Предстоит проверить обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием, соблюдение порядка льготного предоставления питания детям с ограниченными возможностями здоровья, а также реализацию мер поддержки для детей участников специальной военной операции. Особое внимание будет уделено исполнению законодательства о контрактной системе в сфере закупок при организации питания, качеству оказываемых услуг сторонними организациями, ценообразованию, сбалансированности рациона по количественным и качественным показателям», – уточнили в ведомстве.

Как заверили в Генпрокуратуре, при выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на их незамедлительное устранение.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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