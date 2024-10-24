В России хотят ограничить сбор персональных данных граждан

В России хотят ввести новые стандарты обработки персональных данных, которые позволят собирать только необходимые сведения. С такой инициативой выступил Роскомнадзор. Меры помогут в защите личной информации, но создадут затруднения для бизнеса.

Роскомнадзор предлагает разработать и закрепить на законодательном уровне обязательные стандарты работы с персональными данными, которым должны будут следовать все участники оборота таких данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства.

Согласно инициативе, организации смогут собирать только ту информацию, которая действительно нужна для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас. Организации не смогут получать сведения непосредственно от россиян, а будут запрашивать их у уполномоченных органов, если это необходимо.

В настоящее время личная информация зачастую собирается «на всякий случай», без четкой цели их дальнейшего использования, пояснили в Роскомнадзоре. Оператором персональных данных является любой, кто их обрабатывает, а это более 5 млн юридических лиц. Далеко не все они могут обеспечить должную защиту.

По словам экспертов, инициатива может вызвать сопротивление со стороны бизнеса, так как новые ограничения могут затруднить их работу с данными и негативно сказаться на доходах и развитии. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных. Среди прочего проекты могут ввести оборотные штрафы и усилить уголовную ответственность. Представители бизнеса поправки критиковали.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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