Главной причиной развода жителей России являются финансовые сложности

Большинство россиян считают главным фактором для развода финансовые трудности. Об этом говорит исследование ВЦИОМ. Причем, это обстоятельство остается на первом месте у упрошенных уже много лет – с 2019 года.

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. За последние пять лет число респондентов, которые считают главной причиной разводов финансовые трудности, выросло с 38% до 46%. Участники опроса уточняют, что речь идет о безденежье и жилищных проблемах, сообщают «Ведомости».

31% опрошенных видят причину развала брака в деструктивном поведении партнера (в 2019 г. – 22%). К этой группе факторов они относят измены (18%), вредные привычки (10%) и рукоприкладство (3%). На нарушение коммуникации в семье указывают 23%. Кроме того, в качестве причин развода россияне называют изначально необдуманное вступление в брак – 7%, безответственность и инфантильность партнеров – 5%.

При этом, по данным ВЦИОМ, россиян по-прежнему больше привлекает создание семьи, нежели одиночество (84% против 8%). Чаще речь идет об официально зарегистрированном браке – 73%, в то время как сожительству без формальностей отдают предпочтение только 11% респондентов.

По данным Росстата, число разводов в России растет, хотя и с замедлением динамики год от года. В 2021 г. оно составило 644 209 (+14% к 2020 г.), в 2022 г. – 682 850 (+6% к 2021 г.), в 2023 г. – 683 796 (+0,14% к 2022 г.).

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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