В России началась шестидневная рабочая неделя

В понедельник в России началась длинная рабочая неделя, которая продлится шесть дней – с 28 октября по 2 ноября.

Для россиян субботу, 2 ноября, сделали рабочим днем (но в соответствии с Трудовым кодексом – сокращенным), а выходной перенесли на 30 апреля будущего года. Таким образом, из-за празднования Дня народного единства россияне будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября. Из 30 календарных дней в ноябре при пятидневной будет 21 рабочий день и 9 выходных, напоминают РИА Новости.

День народного единства отмечается 4 ноября.

Этот праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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