Максимальное пособие по уходу за ребенком скоро достигнет 97 тысяч рублей – глава Минтруда РФ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может составить почти 97 тысяч рублей в 2027 году. Об это он сказал на заседании программной комиссии партии «Единая Россия».

«Продолжится также увеличение предельной суммы пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Так, в 2025 году максимальная сумма выплаты составит почти 69 тысяч рублей в месяц, в 2026 это 83 тысячи рублей, в 2027 году эта сумма уже будет почти 97 тысяч рублей», – сказал Котяков, слова которого цитирует «Прайм».

Министр также отметил, что в ближайшую трехлетку на выплату материнского капитала планируется выделить 1,7 трлн рублей. «С сентября мы начали выплату неиспользованных остатков материнского капитала, которые не превышают сумму 10 тысяч рублей. Такой возможностью воспользуются 113 тысяч семей», – добавил министр.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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