Большинство опрошенных россиян больше не ходит к соседям «за солью»

Более половины (55%) опрошенных россиян не обращаются к соседям с просьбами, однако 41% готов доверить им ключи от своей квартиры. Компания Level Group проверила уровень доверия и добрососедства среди россиян, пишут «Известия».

Порядка 55 % респондентов считают, что все необходимое должно быть дома, и ничего не просят у соседей. 5% постоянно просят соседей об услуге и чувствуют неловкость, а 7% делают это иногда и не видят в этом ничего плохого. При этом, 20% опрошенных с удовольствием делятся с соседями некоторыми вещами, а еще 14% недовольны, когда соседи приходят что-то одолжить.

Более половины опрошенных россиян не доверяют соседям настолько, чтобы оставить ключи от квартиры, 24% скорее доверят присматривать за квартирой умному дому. Однако, каждый шестой (16%) просит присмотреть за домом или цветами, если уезжает, а каждый четвертый (25%) готов доверить ключи от квартиры, но редко.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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