Названы профессии, представители которых чаще всех матерятся на работе

В России составили список профессий, чьи представители чаще других нецензурно выражаются на работе. Об этом сообщается в исследовании, проведенном сервисом SuperJob.

В целом «непереводимую игру слов с использованием местных идиоматических выражений» слышат от коллег 7 из 10, от начальства – каждый второй, свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие 1600 россиян, имеющих постоянную работу.

«Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего с использованием ненормативной лексики изъясняются рабочие строек и производств, водители, складской персонал. Далее следуют ИТР (инженерно-технические работники) и руководители всех уровней. Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка», – говорится в исследовании.

В 43% компаний на совещаниях можно услышать ненормативную лексику: 12% опрошенных регулярно имеют дело с нецензурными выражениями, а 31% – время от времени. Каждый девятый (11%) постоянно слышит ненормативную лексику от руководства, еще 36% – периодически.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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