В Картофельном союзе пояснили, почему овощ подорожал на 50 процентов в 2024 году

В России картошка с начала года подорожала более, чем на 50 процентов. Об этом в эфире «Радио России» рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

По ее словам, это связано с перепроизводством картофеля в прошлом году и погодными условиями в текущем.

«Было перепроизводство. Мы собрали 86 миллионов тонн картофеля в прошлом году. Столько съесть, переработать и вывезти невозможно было. Естественно, это все сказалось на цене. В первую очередь [повлияли] природные события. Для нас страшны как переувлажнения, так и природная засуха, а было тепло, лето длилось очень долго, особенно в тех регионах, где картофель – профицитная культура. Это центральные регионы: Брянская, Тульская, Московская, Нижегородская области. Уборка шла медленно и очень печально, засуха сказалась на калибрах картофеля», – сказала Губина.

Руководитель аппарата Картофельного союза указала, что это привело к тому, что картофеля соответствующего качества, заданного торговыми сетями, стало меньше и возросший спрос на товар привел к повышению цен.

Париж, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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