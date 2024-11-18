В России хотят запретить онлайн-школам называться академией и институтом

В России хотят запретить онлайн-школам использовать в названии термины «академия», «институт» или «университет». Об этом сообщила депутат Яна Лантратова на заседании в Госдуме рабочей группы по законодательному регулированию деятельности блогеров и инфобизнеса в РФ.

Согласно законопроекту, в наименовании слова и производные от слов «институт», «университет», «академия» могут быть использованы исключительно образовательными организациями, которые осуществляют реализацию программ среднего профессионального образования, программ высшего образования и проведение научных исследований. Рособрнадзор инициативу поддержал.

В настоящее время недобросовестные инфобизнесмены используют эти термины, чтобы привлечь внимание и вызвать доверие к различным курсам и марафонам. «То есть, россиян цинично обманывают – вместо знаний академического, университетского уровня, они получают, в лучшем случае, видеозаписи лекций сомнительного качества», – подчеркнула Лантратова.

Таким образом, подрывается доверие не только к онлайн-обучению, но и ко всей системе отечественного образования. «Мы просто не имеем права обесценивать институт образования, обучая на дистанционных курсах всевозможных тарологов, нумерологов и других сомнительных личностей», – добавила парламентарий.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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