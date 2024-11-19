В России хотят создать базу биометрии телефонных мошенников

В России предложили создать базу биометрических образцов голосов телефонных мошенников в целях защиты от киберпреступлений. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников», – заявил глава ведомства.

Планируется, что телефонный звонок от мошенника, чей голос уже зарегистрирован в единой базе, будет автоматически прекращаться и блокироваться.

Кроме того, Шадаев отметил важность применения искусственного интеллекта (ИИ) в целях защиты абонентов. Министр назвал возможность операторов связи использовать ИИ для выявления мошеннических действий будущей нормой закона.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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