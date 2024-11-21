В Москве начнут тестировать продажу билетов в театры и на концерты по паспорту

Мэрия Москвы объявила о скором начале пилотного проекта с обновлением правил посещения театров и концертных площадок, подведомственных столичному департаменту культуры.
Приобрести билеты на культурно-зрелищные мероприятия с посадочными местами можно будет по одному из документов, в числе которых паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, социальная карта москвича, студенческий билет и пенсионное удостоверение. Новые правила будут также распространяться на арендные мероприятия, проводимые сторонними организаторами в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Москвы.
При посещении мероприятия контролеры будут проверять не только наличие билета, но и документа, идентифицирующего зрителя.
Нововведения затронут мероприятия с 15 марта 2025 года, а сам пилотный проект продлится до конца года.
Москва, Светлана Антонова
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