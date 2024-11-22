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Пятница, 22 ноября 2024, 19:45 мск

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В Россию из Украины возвращены 46 жителей Курской области

Фото из официального телеграм-канала Татьяны Москальковой

Сегодня в Россию из Украины вернулись 46 жителей Курской области, которые были вывезены украинскими вооруженными формированиями после вторжения 6 августа. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Среди возвращенных в Россию граждан 12 детей, в том числе один – новорожденный, один – до 3-х лет, а также инвалид-колясочник», – уточнили омбудсмен.

По ее словам, эта гуманитарная акция стала возможной благодаря взаимодействию с администрацией президента РФ, Минобороны России, МИД России, специальными службами, компетентными государственными органами Белоруссии.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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