Длина самого короткого светового дня составит 6 часов 59 минут

Длина самого короткого светового дня в России и других странах Северного полушария Земли 21 декабря составит 6 часов 59 минут. После этого продолжительность светлого времени суток начнет прирастать и к новому году достигнет 7 часов 6,5 минуты, сообщает пресс-служба Московского планетария.

«Продолжительность ночи в Северном полушарии Земли 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, будет максимальной, а продолжительность дня – минимальной. Если в начале месяца [на широте Москвы] световой день будет длиться 7 часов 27 минут, то 21 декабря его длина составит 6 часов 59 минут. К новому году, 1 января 2025 года, он увеличится до 7 часов 6,5 минуты», – говорится в сообщении.

Солнце до 17 декабря будет двигаться по созвездию Змееносца, а затем перейдет в созвездие Стрельца. Почти весь декабрь его полуденная высота будет составлять около 10 градусов.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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