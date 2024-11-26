российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 ноября 2024, 20:38 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Кибермошенники нашли способ взломать iPhone

Кибермошенники в России массово взламывают iPhone под видом установки удалённых из AppStore приложений. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok – для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций «айфон» блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег», – говорится в публикации.

Эксперты управления МВД советуют никогда не входить в чужой iCloud.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии,