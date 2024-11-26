Кибермошенники нашли способ взломать iPhone

Кибермошенники в России массово взламывают iPhone под видом установки удалённых из AppStore приложений. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Жертвам обещают вернуть на телефон приложение банка или TikTok – для этого нужно зайти в Apple ID злоумышленника и ввести данные. После таких манипуляций «айфон» блокируется, а за разблокировку просят огромную сумму денег», – говорится в публикации.

Эксперты управления МВД советуют никогда не входить в чужой iCloud.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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