Юрист объяснил, каких животных нельзя держать в квартире и что за это будет

Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и других диких животных из утвержденного правительством России перечня, при этом ответственности за его нарушение нет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как отметил юрист, в законодательстве есть единственный запрет, который касается использования диких животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Этот запрет утвержден правительством РФ, напомнил Хаминский.
К таким животным отнесены тигр, лев, леопард, ягуар, различные виды змей, скорпионов, ядовитых пауков. Помимо различных экзотических животных в этот перечень включены обыкновенная лисица, обыкновенный волк, рысь. Однако ответственности за нарушение такого запрета не существует, а это в свою очередь порождает чувство безответственности и безнаказанности среди нарушителей», – пояснил юрист.
Он добавил, что владельцев опасных диких животных можно привлечь к ответственности, но это будут лишь общие статьи КоАП РФ за нарушение правил пользования жилыми помещениями или за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Юрист объяснил, что уголовный кодекс также не обеспечивает справедливое наказание нарушителя, так как нет в законе отдельной ответственности за незаконное содержания опасных животных. В частности, если питомец-хищник загрыз или покусал человека, то в отношении владельца животного возбудят уголовное дело, но форму вины определят как неосторожность.
«А это значит, что даже при причинении смерти максимальное наказание для виновного ограничится двумя годами лишения свободы», – обратил внимание Хаминский.
Юрист заключил, что проблема содержания диких животных в квартирах нельзя решить без внесения изменений в законодательство с однозначно трактуемыми условиями для привлечения к административной ответственности владельцев. Кроме того, закон должен предусматривать специальные составы за преступления, связанные с содержанием таких животных и их незаконным ввозом на территорию России, считает Хаминский.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»