Россияне потратили на сеансы у психологов более 3 млрд рублей

В 2024 году жители России потратили на походы к психологу более 3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования онлайн-сервиса психологических консультаций «Ясно».

По итогам девяти месяцев текущего года на решение своих проблем у психологов россияне потратили более 3 млрд рублей. В среднем один сеанс со специалистом обходится в 3,4 тыс. рублей, а на решение одной проблемы необходимо около шести посещений.

За этот период было проведено 973 тысячи сессий с психологами, из них 140 тысяч – корпоративные, оплаченные работодателями для своих сотрудников, а 833 тысячи – пользовательские, то есть оформленные самостоятельно.

Чаще всего у психологов россияне решают проблемы со стрессом, самооценкой, борются с тревожность и приступами страха, проблемами в отношениях и выгоранием на работе.

Более 70% от числа все посетителей – женщины, но мужская аудитория растет в среднем на 2-3% в год. Чаще всего за помощью обращаются молодые россияне в возрастной категории от 18 до 34 лет (85%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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