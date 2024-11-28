Россиянам рассказали, сколько придется потратить на новогоднюю елку

Нарядная елочка к Новому году обойдется россиянам в среднем в 3 698 рублей. Сумма будет отличаться в зависимости от высоты дерева и качества игрушек и гирлянды, следует из расчетов сервиса «Купер».

Средняя стоимость живой елки с гирляндой и 20 игрушками составит 3 698 рублей. Одна только живая елочка высотой два метра обойдется в 3 500 рублей. Искусственное дерево с теми же украшениями обойдется в 3 098 рублей.

При этом, разброс цен на новогодние товары очень большой. Живое хвойное дерево можно купить и за 1 500 рублей, и за 38 615 рублей. В то же время полутораметровая искусственная елка стоит 14-16 тыс. рублей. Цены на елочные игрушки начинаются от 5,9 рубля. А гирлянды могут быть от самых простых за 80 рублей до причудливых за 40 000 рублей, приводят данные «Известия».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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