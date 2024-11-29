Российские парашютисты первыми в мире десантировались из стратосферы

Три пары российских парашютистов впервые в мире покинули самолет из стратосферы. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Парашютисты-испытатели Государственного летно-испытательного центра Минобороны РФ совершили десантирование с высоты более 10 тысяч метров. В ходе этого прыжка было установлено несколько рекордов.

«Парашютисты десантировались из самолета Ан-72 на скорости 350 км/ч. Температура за бортом составляла −57 °С. В воздухе испытатели провели около 30 минут и всей группой приземлились в установленный квадрат», – говорится в сообщении.

Десантирование было организовано с новыми парашютными системами «Тандем-400», которые позволяют неподготовленному человеку прыгать в паре с инструктором. Прыжок был зафиксирован в Книге рекордов России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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