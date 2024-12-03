ФАС уличила «Почту России» в нарушении закона о конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание «Почте России» из-за ограничения доступа к информсистеме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Служба выдала предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства», – говорится в сообщении.

Кроме того, «Почту России» привлекут к административной ответственности», передает ТАСС.

В ФАС отметили, что граждане могут выбрать такой вид получения почтовых отправлений от органов власти с помощью Единого портала госуслуг. Возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции есть только у информационной системы АО «Почта России».

В свою очередь в компании заявили, что не согласны с решением службы и будут отстаивать свою точку зрения в рамках антимонопольного дела в суде. «Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает «Почту» предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», – сообщили в госкомпании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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