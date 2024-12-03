В декабре в школах России будут вместо звонков играть мелодии из «Щелкунчика»

В декабре в школах России новогодние мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки.
Как сообщает Минпросвещения – это подарок к предстоящим праздникам, он служит для создания новогоднего настроения.
«Услышать всемирно известную музыку из балета вместо школьных звонков можно в течение декабря. Школьники всей страны прикоснутся к прекрасному. Такая возможность появилась благодаря проекту «Музыка вместо звонков», который министерство просвещения РФ реализует совместно со Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий. Он направлен на воспитание в школе гармонично развитой личности и приобщение ребят к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов нашей страны. Проект расширит знания подрастающего поколения о культуре, истории и традициях российского народа, познакомит их с известными классическими музыкальными произведениями», – говорится в пресс-релизе Минпросвещения.
На новогоднем настроении проект не остановится – в рамках «Музыки вместо звонков» мелодии каждого месяца учебного года посвящены определенной памятной дате. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».
Москва, Елена Васильева
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