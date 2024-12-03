В России наблюдается острый дефицит судей

В России наблюдается острая нехватка судей. Об этом заявил генеральный директор судебного департамента при Верховном суде РФ Владислав Иванов.

«Во всех судах на сегодняшний день 6491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей», – сказал Иванов на заседании Совета судей России. В арбитражных судах некомплект судей увеличился на 29%, в судах общей юрисдикции – на 18%, среди мировых судей – на 13%, передает «Интерфакс».

«Это очень тревожные показатели. Основными причинами являются низкая заработная плата в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью судей и работников аппаратов судов», – отметил гендиректор судебного департамента при ВС РФ.

Кроме того, растет число судей в отставке, которые покидают свой пост досрочно по достижении 20-летнего стажа. Как правило, это еще и судьи, обладающие достаточным профессиональным опытом, способные по состоянию здоровья продолжать работать в судебной системе и нести нагрузку.

Уходящие в отставку судьи жалуются на низкую зарплату, высокую нагрузку, отсутствие возможности поддерживать баланс между работой и личной жизнью, а также профессиональное выгорание.

«Подошла пора разработать комплексную программу профессионального долголетия судей и сотрудников аппарата. Необходимо добиться, чтобы судьи и государственные гражданские служащие, даже при возможности ухода в отставку, продолжали работать в судебной системе», – заключил Иванов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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