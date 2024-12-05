Почти половина россиян считает оливье невкусным, но готовит на Новый год

Порядка 45% опрошенных россиян считают оливье самым невкусным салатом и хотели бы убрать его с новогоднего стола. При этом 89% респондентов продолжают готовить его на праздник, следует из результатов исследования сети доставки «Много лосося».

Самыми невкусными новогодними блюдами опрошенные назвали оливье (45%), селедку под шубой (31%), холодец (29%). Более половины (64%) респондентов предпочитают блюда из рыбы и морепродуктов, 43% считают, что праздничный стол не должен обходиться без икры. Однако 89% опрошенных россиян продолжают готовить и подавать на новогодний стол традиционные салаты.

Большинство (71%) респондентов считают самой важной традицией на Новый год не готовить оливье, а поднять бокал игристого под бой курантов. Шампанскому совсем немного уступает традиция украшения елки – 67%. Значимость приготовления праздничных блюд отмечают лишь 28%, пишут «Известия».

«Новый День» разобрал исходный рецепт оливье на составляющие и подсчитал, во сколько обойдется шедевр французской кухни в ценах конца 2023 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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