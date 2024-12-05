Мошенники заражают вирусами телефоны ищущих работу россиян и крадут данные

В России появилась новая схема мошенничества, жертвой которой становятся ищущие работу люди. Злоумышленники под видом работодателя присылают соискателю вредоносное ПО, после чего крадут данные. Об этом пишут «Известия».

Мошенники действуют через сервисы по рекрутингу, они размещают вакансии в крупных компаниях. Такие объявления, как правило, максимально привлекательны, работа удаленная и хорошо оплачиваемая. Тех, кто откликается, просят заполнить анкету и пройти недолгое обучение. Для убедительности с человеком могут общаться несколько дней, в это время кандидатуру якобы согласуют руководители.

Для прохождения обучения соискателю нужно установить на смартфон несколько приложений, среди которых будут хакерские программы, позволяющие киберпреступникам получить доступ к платежным сервисам и аккаунтам пользователя. При этом владельца телефона еще и научат, как обойти защиту антивирусной программы. В результате мошенники могут не только украсть персональные данные, но и получить доступ ко всем финансам жертвы, и даже оформить на нее кредит.

Специалисты по кибербезопасности советуют пользоваться только проверенными ресурсами рекрутинговых агентств, быть крайне осторожными с вложениями и ссылками в деловой переписке, а также помнить, что настоящие работодатели не требуют оплату за оформление трудоустройства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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