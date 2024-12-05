Министр просвещения РФ призвал родителей не давать детям играть с гаджетами

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что родители не должны давать своим детям играть на планшете или телефоне, так как это негативно влияет на их психику. Заявление прозвучало в ходе пленарного заседания VII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.

Как отметил глава Минпросвещения, позволять играть с гаджетами – это достаточно распространенная практика среди родителей, чтобы дети не мешали.

«Начиная с трех-четырех лет, в Москве это очень заметно, я не знаю, как в других регионах, [родители] приходят в кафе, рестораны, на какие-то мероприятия с маленькими детьми, дают ему телефон, планшет. И главное – он не мешает», – цитирует министра РИА «Новости».

«А потом спрашивают: почему у меня ребенок плачет, почему ребенок меня не слушает, не любит», – перечислил негативные последствия Кравцов.

По его мнению, родители должны как можно больше общаться со своими детьми и уделять им время. Министр счел эту тему вызовом для государства, «которого не было 10, 15, 20 лет назад». Если не реагировать, то количество детей с отклонениями от нормы, по его словам, будет увеличиваться, предупредил Кравцов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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