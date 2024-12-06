Минздрав изменит порядок выдачи больничных

Минздрав России предложил изменить порядок выдачи больничных листов россиянам, которые часто болеют. Новшества коснутся тех, кто оформляет листок нетрудоспособности чаще четырех раз в год.

Министерство разместило проект приказа на портале нормативных правовых актов. Документ прошел стадию общественного обсуждения.

С 1 сентября 2025 года медики будут учитывать количество выданных больничных листов на одного человека. Цель – вовремя выявить причины болезни и улучшить медицинскую помощь. Часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности выпишут только на три дня, продлить срок можно будет только через врачебную комиссию.

Исключением станут больничные, оформленные для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний.

Минтруд анонсировал повышение максимальных выплат по больничным в 2026 году до 207,6 тыс. рублей в месяц или 6,8 тыс. в день.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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