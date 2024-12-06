Курьеры обогнали по зарплате айтишников

Курьеры обогнали по заработку врачей и ИТ-специалистов по итогам 11 месяцев, следует из обзора hh.ru и ПЭК. Медианная зарплата курьеров в январе-ноябре составила 115,6 тыс. рублей в месяц, аналитиков данных – 114,2 тыс. рублей.

По итогам 11 месяцев зарплата курьеров выросла на 15%, а число предлагаемых вакансий в этой сфере – на 36%. В то же время количество резюме соискателей уменьшилось на 9%. На фоне дефицита кадров курьеров заманивают бонусами, гибким графиком с вариантами смен, дополнительными социальными гарантиями. Работодатели также смягчили требования к кандидатам и приглашают не только мужчин 25-40 лет, но и женщин, а возрастные рамки расширили до 18-60 лет.

Самый большой дефицит курьеров в логистической отрасли – 44,5 тыс. вакансий, ретейле – 21,6 тыс., ИТ-компаниях – 14,2 тыс., сфере услуг – 11,4 тыс. Компании-поставщики услуг населению предлагают и самую высокую оплату – 150 тыс. рублей.

По данным авторов обзора, медианная зарплата врачей по итогам 11 месяцев составила 88,4 тыс. рублей, менеджеров по логистике и ВЭД – 79,5 тыс. рублей, дизайнеров – 70 тыс. рублей, бухгалтеров – 62,3 тыс. рублей, журналистов – 50,4 тыс. рублей, учителей – 47 тыс. рублей.

Зарплаты в строительном секторе росли быстрее других – на 44% с начала года. В ретейле средняя оплата труда в месяц выросла на 31%, в ИТ – на 29%, в логистическом секторе – на 27%, приводит данные РБК.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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