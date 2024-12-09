За продажу детям энергетиков будут штрафовать

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал введение крупных штрафов для тех, кто продает детям энергетики. О законопроекте, который предусматривает наказание вплоть до полумиллиона рублей штрафа, он рассказал в своем-тг-канале.

Володин уточнил, что для физических лиц предлагаются штрафы до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

26 ноября Госдумой «был принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров», напомнил Володин. Теперь же депутаты работают над законопроектом об ответственности за нарушение этих новых норм. Так, для физических лиц предлагается ввести штраф до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 300 тыс. рублей и для юридических лиц – до 600 тыс. рублей. Данный проект ранее уже был поддержан профильным думским комитетом по госстроительству и законодательству к принятию в первом чтении, комитет рекомендовал рассмотреть его на заседании Думы 10 декабря.

По словам Володина, принятие данных законопроектов направлено на защиту здоровья несовершеннолетних, а также предостережет взрослых от необдуманных поступков. Важно сделать все для того, чтобы уберечь детей от соблазнов, которые могут привести к серьезным заболеваниям.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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