Москвичей попросили не использовать личные автомобили во второй половине декабря

Жителям Москвы рекомендовали не использовать личные автомобили во второй половине декабря. В этот период число машин на дорогах вырастет на 30-50 тысяч по сравнению с началом месяца и превысит 2,91 млн, подсчитали специалисты Центра организации дорожного движения.

«В какие дни лучше не выезжать в город на личном автомобиле? Аналитики ЦОДД подсказывают: с 16 по 25 декабря», – сообщили в пресс-службе ЦОДД (цитата по ТАСС).

Проезд будет особенно затруднен у крупных торговых комплексов, вокзалов, аэропортов и в центре столицы. На загруженность дорог также могут повлиять снегопады. В связи с этим москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт и съездить за подарками до 16 декабря или после 25 декабря.

По прогнозам аналитиков ЦОДД, 1 января число автомобилей на дорогах столицы снизится до 1,22 млн, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. В среднем в новогодние каникулы поток транспорта составит 2,08 млн, что на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря. Больше всего автомобилей, как ожидается, будет в центре города, у парков и мест проведения новогодних представлений.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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