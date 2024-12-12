Жители России направили Путину более полумиллиона вопросов

Более полумиллиона вопросов уже поступил на прямую линию с Владимиром Путиным. Напомним, что мероприятие состоится 19 декабря в 12 часов по московскому времени.

Как сообщает телеканал «Россия 24», наиболее популярными темами остаются развитие транспорта, доступность жилья, состояние медицины, социальные выплаты. Кроме того, от россиян поступает много вопросов по качеству водопроводной воды. «К сожалению, люди жалуются на то, что из крана течет ржавая вода. Обращения поступают абсолютно из разных регионов», – рассказал руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) Дмитрий Паньков в комментарии телеканалу.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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