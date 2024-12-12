Самый дорогой «Оливье» получится приготовить на Чукотке, а самый дешевый – в Липецкой области

По мере приближения Нового года в России снова изменился «индекс Оливье». Набор продуктов для популярнейшего салата вырос в среднем по России на 10 процентов – до 226 рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр стратегических разработок, самый бюджетный вариант можно приготовить в Липецкой области, а дороже всего он будет стоить на Чукотке.

«Наиболее распространенный вариант с вареной колбасой в среднем по стране показывает динамику, немного опережающую годовые ожидания по инфляции в среднем, – цена набора продуктов, входящих в его состав, выросла на 10,17% и составила 225 рублей 66 копеек», – выяснили в ЦСР​​​. Стоимость приведена из расчета для 800 граммов салата.

Дешевле всего этот вариант «Оливье» обойдется в Липецкой области – около 179 рублей и Мордовии – около 180 рублей, а самым дорогим, как и в прошлом году, будет на Чукотке – около 524 рублей.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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