Метель, гололед и снежные заносы: в Москве резко ухудшится погода

На Москву и Подмосковье надвигаются сильный снег и метель – в понедельник погода в столичном регионе испортится. Синоптики предупреждают о гололеде на дорогах и снежных заносах.

В первый рабочий день в столице ожидается снег и мокрый снег, местами метель, налипание мокрого снега, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Усугубит ситуацию сильный юго-западный ветер с отдельными порывами до 17 м/с.

На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов, отметили метеорологи.

При этом в дневные часы столбики термометров в Москве могут подняться до плюс 1 градуса, в области столбики температура воздуха составит от минус 3 до 2 градусов.

До 21:00 мск понедельника в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, связанный с вероятностью образования гололедицы на дорогах.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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