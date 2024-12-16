Глава Минтруда напомнил россиянам, что работать все-таки надо

Глава Минтруда Антон Котяков прокомментировал возможность сокращения рабочего дня в субботу, 28 декабря 2024 года. «У нас 29, 30, 31 – три дня выходных… Работать-то все-таки надо»,– сказал РИА Новости министр.

Напомним, что на прошлой неделе Госдума в первом чтении отклонила законопроект, предлагавший сделать 31 декабря нерабочим днем. Инициативу внесла на рассмотрение группа депутатов ЛДПР. Антон Котяков сказал, что вопрос закрепления за 31 декабря статуса выходного дня не актуален.

Напомним, что новогодние каникулы у россиян продлятся с 28 декабря по 8 января. Рабочий день 30 декабря перенесли на 28 декабря, поэтому график работы в этот день не будет сокращенным, а 30 декабря стал выходным.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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