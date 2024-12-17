Землю накрыла слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря класса G1 накрыла Землю во вторник утром. Она будет не долгая, сообщил в своем тг-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», – написал Леус.
Ранее он писал, что причиной магнитной бури станет поток более плотного и быстрого солнечного ветра.
«По данным прогностических центров, магнитная буря будет непродолжительной, а её интенсивность не превысит уровня слабой», – пояснил специалист.
Москва, Елена Васильева
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