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Вторник, 17 декабря 2024, 12:23 мск

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Землю накрыла слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря класса G1 накрыла Землю во вторник утром. Она будет не долгая, сообщил в своем тг-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 8 часов 21 минуту по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», – написал Леус.

Ранее он писал, что причиной магнитной бури станет поток более плотного и быстрого солнечного ветра.

«По данным прогностических центров, магнитная буря будет непродолжительной, а её интенсивность не превысит уровня слабой», – пояснил специалист.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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