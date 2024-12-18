Россия вышла на третье место в мире по числу разводов – ВЦИОМ

В России по итогам первого полугодия текущего года распадались восемь из десяти браков. Таким образом, соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимума. Об этом сообщила советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова на пресс-конференции в Москве. По числу разводов Россия вышла на третье место в мире.
«Соотношение количества разводов и заключаемых браков достигли максимальных значений: по итогам первого полугодия распадалось 8 браков из 10, страна вышла на третье место в мире по числу разводов», – цитирует Михайлову РИА «Новости».
Специалист пояснила, что в основе такой статистики лежит системный тренд, связанный со снижением ценностной значимости института официального брака.
«Это тренд не сегодняшнего дня, он долгосрочный, но сейчас мы получаем эффекты, которые выражаются в попытках граждан манипулировать семейным статусом для получения соцподдержки от государства», – отметила Михайлова (цитата по ТАСС).
Москва, Наталья Петрова
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