Путин: Россия не будет тратить боеприпасы на колл-центры украинских мошенников

Проблема телефонного мошенничества в России приобрела высокий размах, признал президент России Владимир Путин. «То, что происходит сейчас, вызывает большую тревогу, объемы этого жульничества зашкаливают», – сказал он во время «прямой линии». По его словам, только с территории Украины телефонные мошенники похитили у россиян более 250 млрд рублей.

Президент РФ отметил, что на Украине работают целые центры по выманиванию денег у граждан России. По его словам, Киев возвел эту мошенническую деятельность в ранг государственной политики и проводит подобные операции под контролем спецслужб.

Глава государства указал, что примерно также действовала гитлеровская Германия, когда печатала поддельные британские деньги с целью подрыва экономики Великобиртании.

При этом Путин отрицательно ответил на вопрос, будет ли Москва вносить украинские колл-центры в список приоритетных целей для российских военных. «У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти кол-центры мы боезапасы тратить не будем – ни к чему», – сказал президент.

В то же время глава государства выступил за ужесточение ответственности для пособников телефонных мошенников – людей, которые открывают банковские карты на свое имя для мошеннических схем. Речь идет о введении уголовной ответственности. Путин отметил, что это не решение проблемы, но в этом направлении «безусловно нужно думать».

Путин признался, что среди его знакомых нет пострадавших от мошенников, но есть те, кому они звонили. Президент порекомендовал не разговаривать с незнакомыми людьми и сразу бросать трубку.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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