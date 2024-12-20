Синоптик предсказал погоду в России на Новый год

В новогоднюю ночь на европейской территории России ожидается погода с очень мягким температурным фоном. С таким прогнозом выступил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, столбики термометров покажут 0…-5 градусов.

Метеоролог прогнозирует, что на севере и в Западной Сибири температура воздуха на Новый год составит -5…-10 градусов, в Заволжье ожидаются морозы до -15 градусов. На Южном Урале и в Зауралье температура опустится до -15…-20 градусов, а на юге страны ожидается до +5 градусов, сообщил Тишковец в своем телеграм-канале.

Как отметил синоптик, прогнозы будут уточняться, но «вероятность теплого сценария преобладает». При этом он предупредил, что в январе нагрянут и обильные снегопады, и настоящие русские морозы.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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