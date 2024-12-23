Более четверти россиян будут подрабатывать в новогодние праздники

Более четверти жителей России планируют воспользоваться новогодними каникулами, чтобы заработать. Большинство из них отказываются от отдыха из-за повышенной оплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Ventra Go.

«Четверть опрошенных (26%) собирается подрабатывать. Они готовы встречать праздники за работой, чтобы получить повышенную оплату (37%), провести время с пользой (20%) и заработать на подарки (13%). Почти 20% вынуждает трудиться специфика профессии», – говорится в исследовании.

59% готовы работать полный день (8 часов), еще треть (30%) допускают для себя подработку в течение четырех часов в день.

Большинство респондентов рассчитывают получить в праздники вознаграждение в размере больше 20 тысяч рублей, а каждый пятый согласится на небольшую оплату до 5 тысяч рублей. Больше других в новогодние каникулы намерены заработать курьеры и сборщики заказов, аниматоры, работники ритейла и общепита.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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