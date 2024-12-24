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Вторник, 24 декабря 2024, 09:54 мск

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МЧС может включить домофоны в систему оповещения о ЧС

МЧС России прорабатывает возможность включить домофоны в общую сеть оповещения о ЧС в рамках совершенствования системы оповещения населения в РФ до 2030 года. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава МЧС Александр Куренков.

В марте этого года Куренков говорил, что трубки домофонов могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он пояснил, что, к примеру, телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.

Ранее министр сообщил РИА Новости, домофоны уже используются в Курской, Белгородской, Брянской областях для оповещения.

«Работа в данном направлении активно продолжается. Мероприятия по совершенствованию организации оповещения населения наших граждан спланированы до 2030 года», – сказал Куренков.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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