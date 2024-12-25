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Среда, 25 декабря 2024, 09:24 мск

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Учителям в России начнут выплачивать бонусы за достижения учеников

Учителям начнут выплачивать дополнительное денежное вознаграждение за успехи учеников. Нововведение будет прописано в Стратегии развития образования. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос сейчас согласовывается с Федеральной налоговой службой.

«Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат», – подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер также сообщил, что текст Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года будет представлен в администрацию президента РФ уже в марте. По его словам, над ней работают 14 рабочих групп, а еще одна непосредственно подготовит текст Стратегии.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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