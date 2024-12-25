Мигрантам в России могут запретить смену места работы

В России хотят ввести ограничение для мигрантов – в патенте пропишут конкретную компанию-работодателя, а не специализацию сотрудника, как сейчас. Предположительно, это позволит решить проблему дефицита кадров в определенных отраслях.

С соответствующей инициативой выступил Минстрой, пишет газета «Известия». В плане поддержки строительной отрасли, который уже внесен в аппарат правительства на согласование, помимо прочих идей, предложили установить новое обязательство для трудовых мигрантов, которые работают в стране по патенту. В документе будут фиксировать название компании-работодателя. В итоге приехавшие в РФ строители не уйдут в курьеры или таксисты.

Новый порядок в строительной сфере должен начать действовать уже с апреля – июня 2025 года в зависимости от прохождения процедур согласования. Ожидаемый результат от такого подхода – снижение текучести кадров, усиление контроля за трудовыми мигрантами.

Отмечается, что Министерство труда не высказало концептуальных возражений. «План мероприятий направлен на поддержку строительной отрасли, привлечение квалифицированных работников в порядке организованного набора будет способствовать восполнению дефицита кадров в одной из важнейших сфер экономики», – отметили в ведомстве.

По словам экспертов, перед приездом в РФ мигранты заключают договор со своим будущим работодателем, но далее они могут перезаключить контракт с другой компанией, отечественное регулирование это допускает. Предложение Минстроя действительно может предотвратить текучку работников в стройкомплексе, но это не значит, что так можно решить проблему дефицита кадров в этой отрасли.

В долгосрочной перспективе такой инструмент вряд ли будет эффективным, отмечают специалисты по кадрам. При этом подходе у трудового мигранта будет ограничена свобода выбора работодателя. А компании будут практически привязывать людей к своему бизнесу и не будут стремиться создавать конкурентные условия труда для мигрантов. Это может создать сильный перекос в пользу больших компаний, а малый и средний бизнес пострадает.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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