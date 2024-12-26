В Госдуме хотят ужесточить прием в вузы для выпускников колледжей

В Госдуму внесен законопроект, который конкретизирует правила поступления в вузы абитуриентов со средним профессиональным образованием. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в своем телеграм-канале. По его словам, инициатива направлена на повышение качества высшего образования.

Проект закона вносит поправки к статье 70 закона «Об образовании». Согласно документу, если программа обучения в вузе соответствует профилю обучения в колледже или техникуме, то абитуриент, как и раньше, сдает экзамены, рассказал парламентарий. «Например, из медицинского колледжа, окончив программу «Сестринское дело» абитуриент поступает на «Лечебное дело» в вуз. Тут ничего не изменилось!», – пояснил он.

В том случае, если абитуриент закончил обучение по специальности «Бухгалтерский учет» и поступает на «Лечебное дело», то ему нужно будет представить результаты ЕГЭ, отметил Мажуга.

Депутат добавил, что в случае принятия закон «будет действовать в приемную кампанию 2026 года».

В настоящее время выпускники колледжей могут поступать в вуз без сдачи ЕГЭ независимо от того, совпадает ли полученная специальность с той, по которой они хотят получить высшее образование, отмечает «Коммерсантъ». Они могут сдать внутренний экзамен вуза, не предоставляя результатов ЕГЭ. Вуз самостоятельно устанавливает программу вступительных испытаний.

Авторы инициативы считают, что существующий подход «не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует граждан к выбору одной специальности, по которой он будет осуществлять в дальнейшем свою трудовую деятельность».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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