Спецборт МЧС забрал из Актау выживших в авиакатастрофе россиян

Самолет Ил-76 МЧС России забрал из казахстанского Актау россиян, пострадавших при крушении самолета «Азербайджанских авиалиний».

На борту вылетевшего в Москву лайнера находятся 9 человек, в том числе один ребенок.

Медики оценивают состояние эвакуируемых из Казахстана россиян как тяжелое, но они транспортабельны. Об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда Центроспас МЧС РФ Виктор Белинский. По его словам, им будет оказываться вся необходимая медицинская помощь в ходе транспортировки.

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане близ Актау утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, в том числе пятеро членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 16 – России, 6 – Казахстана, 3 – Киргизии. В авиакатастрофе 38 человек погибли, 29 – выжили.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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