Вильфанд: в России за год произошло рекордное число опасных природных явлений

В 2024 году в России произошло рекордное количество опасных метеорологических явлений за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Какое количество опасных явлений на территории нашей страны наблюдалось в течение этого года? Столбик в 2024 году самый высокий – максимальное количество опасных метеорологических явлений», – сказал синоптик.

Согласно данным Гидрометцентра, в уходящем году на территории РФ произошло 1212 таких явлений.

При этом метеорологи не смогли предсказать лишь 47 природных бедствий. По словам Вильфанда, оправданность прогнозов опасных явлений в России превышает 96%, и это – один из лучших показателей в мире.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube