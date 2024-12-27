Вильфанд: в России за год произошло рекордное число опасных природных явлений

В 2024 году в России произошло рекордное количество опасных метеорологических явлений за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Какое количество опасных явлений на территории нашей страны наблюдалось в течение этого года? Столбик в 2024 году самый высокий – максимальное количество опасных метеорологических явлений», – сказал синоптик.
Согласно данным Гидрометцентра, в уходящем году на территории РФ произошло 1212 таких явлений.
При этом метеорологи не смогли предсказать лишь 47 природных бедствий. По словам Вильфанда, оправданность прогнозов опасных явлений в России превышает 96%, и это – один из лучших показателей в мире.
Москва, Зоя Осколкова
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