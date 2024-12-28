Глава Минтруда России пообещал проиндексировать пенсии на уровень фактической инфляции

Страховые пенсии с 1 января 2025 года как для неработающих, так и для работающих пенсионеров проиндексируют на 7,3%, а в феврале их дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года. Об этом заявил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3%, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции. По предварительным данным, годовая инфляция складывается на несколько более высоком уровне. На этот случай законодательством предусмотрены специальные полномочия правительства – после того, как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», – уточнил Котяков.

По его словам, таким образом в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь. По его словам, дополнительная индексация пенсий затронет порядка 37 млн человек.

Согласно оценочным данным Росстата на 23 декабря, инфляция с начала года составила 109,50%.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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