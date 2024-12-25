Росстат сообщил актуальные данные об инфляции: больше всего подорожали овощи

На 23 декабря индекс потребительских цен в России с начала года достиг 109,50%. Такие оценочные данные опубликовал сегодня Росстат.

Судя по статистике, за последнюю неделю сильнее всего подорожала плодоовощная продукция, прибавив в стоимости в среднем 2,6%. С начала года больше всего поднялись в цене картофель (+190,55%), репчатый лук (+146,59%), свежая белокочанная капуста (+142,63%) и столовая свекла (+132,28%).

Среди других продуктов больше всего подорожало сливочное масло (+135,19%).

Ранее сообщалось, что финансово-экономический блок правительства РФ не поддержал ограничение торговых наценок на основные продукты питания.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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